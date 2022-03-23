"Стелс-Омикрон" может стать преобладающим в РФ – Минздрав

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим.

По словам эксперта, это связано с его способностью быстро распространяться среди населения. При этом он отметил, что заболевание, вызванное ВА.2, не отличается по симптомам от других линий варианта "Омикрон". Но оно более выраженно проявляется у непривитых пациентов.

"Именно поэтому в нынешних условиях необходимо по-прежнему внимательно относиться к профилактике заболевания. Важно своевременно вакцинироваться и сделать повторную вакцинацию в срок", – приводит слова Чуланова "Интерфакс".

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

