Вирусолог допустил возможность новой волны COVID-19 в РФ через две недели

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов допустил возможность новой волны коронавируса в России через 1–2 недели из-за распространения "Стелс-Омикрона" и "Дельтакрона".

Вирусолог отметил, что отменять антиковидные ограничения по всей стране рано. Он пояснил, что в Москве заболеваемость фиксируется на уровне начала сентября 2021 года, а в Новосибирске показатель превышает уровень того периода в три раза.

Кроме того, по мнению Нетесова, необходимо регулярно проводить выборочные анализы на антитела к коронавирусу из-за большого количества пациентов с бессимптомным течением заболевания.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.

В России за последние сутки госпитализировали 5 513 человек с коронавирусом. Это на 10,1% больше, чем днем ранее. От последствий COVID-19 за сутки скончались 524 человека, при этом выздоровели 105 064. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 34 442 новых случая коронавируса.

