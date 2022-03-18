В России за сутки госпитализировали 5 513 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 5 513 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,1% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось в 49 российских регионах, а снижение произошло в 36 субъектах РФ.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 524 человека, при этом выздоровели 105 064. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 34 442 новых случая коронавируса. Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 776, Санкт-Петербург – 1 486, Ростовскую область – 1 215, Москву – 1 130, Иркутскую область – 1 093.

С начала пандемии в России выявлено 17 518 699 случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 16 039 709.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Тимаков подчеркнул, что если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию.

