Эксперты рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что спустя несколько недель спада в мире вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В частности, речь идет об Азии. На фоне этого в организации обратились с призывом ко всем странам сохранять бдительность. Разбираемся, когда можно будет говорить о завершении пандемии, а также есть ли вероятность появления нового опасного штамма.



Все по новой?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире после нескольких недель спада. По его словам, особенно это заметно в районах Азии. Продолжение локальных вспышек следовало ожидать в тех регионах, где отменили антиковидные меры, указал он.

В связи с этим гендиректор организации призвал страны не терять бдительности. В частности, в сфере здравоохранения следовать разумным мерам: продолжать тестирование на COVID-19, прививочную кампанию и обеспечивать лечение заразившимся коронавирусом.

До этого глава ВОЗ оценил перспективу окончания пандемии коронавируса.





Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно.

"Многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе сталкиваются с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей", – предупредил Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что вспышка заболеваемости COVID-19 была зафиксирована в Китае. Известно, что в большинстве случаев люди заражались вариантом ВА.2, или "Стелс-Омикроном", который является подвидом штамма "Омикрон".

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что небольшой рост заболеваемости наблюдается и в Европе. "И вполне возможно, что причиной новой вспышки стал недавно идентифицированный подштамм коронавируса ВА.2", – констатировал эксперт.



Когда завершится пандемия?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что точно спрогнозировать окончание пандемии сегодня сложно.

"Пандемическая фаза будет еще длиться. Сколько – точно неизвестно, думаю, что года 2–2,5. Возможности новых вспышек есть. Мы должны понимать, что коллективный иммунитет еще не накопился, то есть не появился у популяции в полной мере – это минимум 85%", – рассуждает специалист.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сезонной ОРВИ коронавирусная инфекция пока не стала, это очевидно. На сегодняшний день это пандемия, эпидемический процесс идет. Да, он, скорее всего, как мы ожидаем, рано или поздно перейдет в сезонную форму, но даже в таком случае по всем признакам, которые сейчас есть, вероятно, это будет самая "злая" сезонная ОРВИ, даже хуже сезонного гриппа.

По прогнозам Крючкова, коронавирус никуда не уйдет, несмотря на существующие гипотезы о том, что инфекция в конечном итоге деградирует. В какой-то момент пандемия переходит в подострую фазу, однако ситуация может вновь ухудшаться, предупреждает эксперт. На это влияет появление новых линий коронавируса, а также снижение уровня коллективного иммунитета. Именно тогда и происходят вспышки, уточнил иммунолог.

"Через некоторое время наверняка появится еще штамм, который начнет становиться доминирующим. И здесь многое зависит от свойств самой линии, будет она более или менее патогенная. Скорее всего, она будет чуть более заразная, чем предшествующие линии, с учетом того иммунитета, который у популяции накопился", – заключил специалист.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью с Москвой 24 дал свой прогноз о дальнейшей судьбе пандемии.





Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Она останется как сезонная болезнь, но как пандемия, скорее всего, пойдет на спад, хотя вспышки возможны в дальнейшем. Я думаю, что это будет в течение года-двух.

Оценивая вероятность появления нового опасного штамма, Аграновский отметил, что такой вариант теоретически существует.

"Это происходит из-за законов репликации вирусных геномов. Чем таких геномов больше в популяции, тем выше шансы. Поэтому прививка еще и с этой точки зрения хороша – она снижает шансы появления новых вариантов вируса. Они возникают совершенно случайно – это закон больших чисел, и это нельзя предугадать", – объясняет специалист.

Однако, скорее всего, этого не произойдет, продолжает Аграновский. По его мнению, человечество все же идет "к выходу из этой пандемии".

