Ученый предположил, из каких стран придут новые пандемии

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Россиянам рассказали, из каких стран могут прийти новые пандемии. Об этом сообщил доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов в интервью Ura.ru.

В группе риска – густонаселенные государства с высоким уровнем антисанитарии. В частности, речь идет об Индии и Китае.

Профессор выразил мнение, что властям необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии.

"Ведь откуда приходила эбола, коронавирус, сообщения о черной плесени и грибковых пневмониях – это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, – из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку. Международные санитарные миссии должны заниматься оздоровление среды, населенных пунктов, тогда мы многие очаги будущих пандемий ликвидируем, эти антисанитарные рынки, товары неизвестного происхождения", – сказал Тимошилов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что предугадать вероятность будущих пандемий невозможно. При этом многие эпидемии в прошлом были остановлены санитарно-гигиеническим просвещением людей.

"Известны очень хорошие примеры санитарно-гигиенического просвещения людей, когда при помощи них удавалось подавить эпидемии тифа, гепатитов. Научить людей немного изменить привычки – очень существенный момент", – отметил эксперт.

Специалист допустил возникновение больших вспышек гриппа.

"Есть вирус Лассо, Зика, но это местные проблемы и у них нет потенциала для распространения во всем мире", – добавил Аграновский.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжает эволюционировать и остается опасен.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.