Эксперт оценил вероятность уменьшения мозга после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что объем мозга может уменьшаться не у всех переболевших COVID-19.

Ранее исследователи из Великобритании пришли к выводу, что у перенесших коронавирус уменьшается объем мозга, передает The Daily Mail. Специалисты проанализировали данные, полученные от 785 добровольцев в возрасте от 51 до 81 года, из которых 401 человек переболел COVID-19. Волонтеры прошли через два сканирования мозга. Отмечается, что его объем сильнее сократился у людей, перенесших коронавирус.

"Дегенеративные процессы вполне могут быть. Единственное, как мы надеемся, далеко не у всех, а у тех, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса", – сказал Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук По поводу снижения объема мозга думаю, что это не повсеместный эффект от переболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, – да. В принципе, дегенерация центральной нервной системы и другие процессы могут происходить.

Помимо дегенеративных изменений, у переболевших коронавирусом может наблюдаться нарушение микроциркуляции в мозге, продолжает эксперт.

"За счет нарушения микроциркуляции на фоне гиперкоагуляции (повышенной свертываемости крови. – Прим. ред.) происходят микротромбозы, и это способно привести как к инсультам, так и в общем к ишемическим поражениям более хронического плана, ишемическим поражениям головного мозга", – поясняет Крючков.

Еще один неприятный эффект – воспалительные процессы в мозге, говорит эксперт. "Это бывает у очень небольшого процента. По всей видимости, общая противовоспалительная терапия, антикоагулянты, которые назначаются, могут помочь с данной проблемой. Но точного понимания сейчас нет", – заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о неврологических проявлениях, с которыми могут столкнуться перенесшие коронавирус люди. В частности, речь идет о тревожности, депрессии и нарушении памяти. Об этом рассказала заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян.