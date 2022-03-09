Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

14:02

Главная / Новости /

Эксперт оценил вероятность уменьшения мозга после COVID-19

"Дегенеративные процессы": может ли мозг уменьшаться после COVID-19
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что объем мозга может уменьшаться не у всех переболевших COVID-19.

Ранее исследователи из Великобритании пришли к выводу, что у перенесших коронавирус уменьшается объем мозга, передает The Daily Mail. Специалисты проанализировали данные, полученные от 785 добровольцев в возрасте от 51 до 81 года, из которых 401 человек переболел COVID-19. Волонтеры прошли через два сканирования мозга. Отмечается, что его объем сильнее сократился у людей, перенесших коронавирус.

"Дегенеративные процессы вполне могут быть. Единственное, как мы надеемся, далеко не у всех, а у тех, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса", – сказал Крючков.

По поводу снижения объема мозга думаю, что это не повсеместный эффект от переболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, – да. В принципе, дегенерация центральной нервной системы и другие процессы могут происходить.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Помимо дегенеративных изменений, у переболевших коронавирусом может наблюдаться нарушение микроциркуляции в мозге, продолжает эксперт.

"За счет нарушения микроциркуляции на фоне гиперкоагуляции (повышенной свертываемости крови. – Прим. ред.) происходят микротромбозы, и это способно привести как к инсультам, так и в общем к ишемическим поражениям более хронического плана, ишемическим поражениям головного мозга", – поясняет Крючков.

Еще один неприятный эффект – воспалительные процессы в мозге, говорит эксперт. "Это бывает у очень небольшого процента. По всей видимости, общая противовоспалительная терапия, антикоагулянты, которые назначаются, могут помочь с данной проблемой. Но точного понимания сейчас нет", – заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о неврологических проявлениях, с которыми могут столкнуться перенесшие коронавирус люди. В частности, речь идет о тревожности, депрессии и нарушении памяти. Об этом рассказала заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать