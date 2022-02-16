В России прием психиатра хотят включить в диспансеризацию после коронавируса

Фото: depositphotos/dml5050

В России прием психиатра может стать частью бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью ТАСС.

Инициативу сенаторы будут прорабатывать совместно с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе.

"Мы <...> рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту", – сообщила Святенко.

По мнению авторов инициативы, все это поможет пациентам в борьбе с депрессией и потерей памяти после перенесенного коронавируса.

"На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии", – добавила Святенко.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.