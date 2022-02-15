Ученые объяснили пользу от катания на велосипеде после прививки от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Ученые из Университета штата Айова провели исследование о влиянии физических нагрузок на состояние организма после вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Участниками исследования стали 16 добровольцев, вакцинированных от гриппа, и 36 человек, привитых от COVID-19. Часть испытуемых отправили гулять с пульсом 120–140 ударов в минуту или кататься 90 минут на велосипеде. Остальные продолжили заниматься своими делами.

Ученые зафиксировали, что спустя четыре недели у группы, которая получала физическую нагрузку, выработалось значительно больше антител. Повторив эксперимент на мышах, специалисты получили тот же результат.

На следующем этапе испытаний ученые сократили время физической активности до 45 минут. При такой продолжительности занятий спортом прироста антител не последовало.

В дальнейшем в Университете штата Айова рассмотрят, какой именно процесс стал причиной роста объема антител. В рамках эксперимента также оценят возможный эффект от 60 минут под нагрузками.

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