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Москва 24

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общество

13:27

Иммунолог рассказал о парадоксах штамма "Омикрон"

обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 отметил, что "Омикрон" уникален по своим свойствам. Несмотря на то что это, по сути, такой же коронавирус, ему удается избегать иммунитета от вакцин и прошлых штаммов, уточнил специалист.

"Этот парадокс и феномен объясняется понятием "генеалогическое древо". То есть какая мутация, какой штамм, что от чего происходит. Если исходный штамм из Уханя, "Альфа"-штамм, "Дельта-штамм" происходили из одной генеалогической ветки, то "Омикрон" происходит совсем из другой. Он достаточно далеко ушел в своих мутациях от исходного штамма из Китая", – говорит эксперт.

"Омикрон" как бы мутировал параллельно всем остальным вариантам, которые у нас раньше были. Если сравнивать, например, с родословной человека, то штамм из Уханя, "Альфа"-штамм, "Дельта"-штамм были между собой двоюродные братья-сестры, а "Омикрон" получается вообще четвероюродный, седьмая вода на киселе.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

По словам эксперта, самое опасное заключается в том, что потенциал мутаций коронавируса далеко не исчерпан. "Может появиться еще огромное количество вариантов... Я боюсь, что в конце концов не хватит греческого алфавита, придется еще какой-нибудь использовать, чтобы обозначать штаммы", – подчеркнул Владимир Болибок.

Существует мнение, что "Омикрон" не такой уж и опасный штамм, однако он все равно может вызывать тяжелое течение болезни, продолжает иммунолог.

"Переболевшие и привитые переносят его в легкой форме. Но если "Омикрон" добирается до людей, которые еще не болели и не привиты, то у них все проявляется в той же форме, как это было со штаммом из Уханя, "Дельтой". То есть развивается пневмония, им требуется подача кислорода, аппарат искусственной вентиляции. И постковидный синдром после "Омикрона" точно так же развивается, как и при предыдущих штаммах", – объясняет эксперт.

До того как возник новый штамм, пандемия, по крайней мере в России, имела закономерное волнообразное течение. То есть волны возобновлялись каждые 7–8 месяцев. Это было связано с тем, что у переболевших иммунитет нестойкий, он через 6 месяцев исчезал, начиналась новая волна. Но с "Омикроном" получилось так, что он обнулил полученный ранее иммунитет в результате заболевания, то есть естественный иммунитет.
Владимир Болибок
врач – аллергоглог-иммунолог

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что, возможно, уже в этом году возникнет следующий штамм после "Омикрона". Вместе с тем эксперт не исключил, что новая мутация окажется менее патогенной. Таким образом, очередной вариант будет ближе к ОРВИ, прогнозирует вирусолог.

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