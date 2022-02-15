Иммунолог рассказал о парадоксах штамма "Омикрон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 отметил, что "Омикрон" уникален по своим свойствам. Несмотря на то что это, по сути, такой же коронавирус, ему удается избегать иммунитета от вакцин и прошлых штаммов, уточнил специалист.
"Этот парадокс и феномен объясняется понятием "генеалогическое древо". То есть какая мутация, какой штамм, что от чего происходит. Если исходный штамм из Уханя, "Альфа"-штамм, "Дельта-штамм" происходили из одной генеалогической ветки, то "Омикрон" происходит совсем из другой. Он достаточно далеко ушел в своих мутациях от исходного штамма из Китая", – говорит эксперт.
По словам эксперта, самое опасное заключается в том, что потенциал мутаций коронавируса далеко не исчерпан. "Может появиться еще огромное количество вариантов... Я боюсь, что в конце концов не хватит греческого алфавита, придется еще какой-нибудь использовать, чтобы обозначать штаммы", – подчеркнул Владимир Болибок.
Существует мнение, что "Омикрон" не такой уж и опасный штамм, однако он все равно может вызывать тяжелое течение болезни, продолжает иммунолог.
"Переболевшие и привитые переносят его в легкой форме. Но если "Омикрон" добирается до людей, которые еще не болели и не привиты, то у них все проявляется в той же форме, как это было со штаммом из Уханя, "Дельтой". То есть развивается пневмония, им требуется подача кислорода, аппарат искусственной вентиляции. И постковидный синдром после "Омикрона" точно так же развивается, как и при предыдущих штаммах", – объясняет эксперт.
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что, возможно, уже в этом году возникнет следующий штамм после "Омикрона". Вместе с тем эксперт не исключил, что новая мутация окажется менее патогенной. Таким образом, очередной вариант будет ближе к ОРВИ, прогнозирует вирусолог.
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