Вирусолог спрогнозировал появление нового штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 предположил, что новый штамм коронавируса после "Омикрона", вероятно, появится уже в этом году.
"Весной еще будет царствовать "Омикрон". Но не знаю, долго ли... Я думаю, это будет что-то гораздо менее патогенное. Такой хороший спокойный штамм. Он будет ближе к ОРВИ, к низкопатогенным штаммам коронавируса. И будет коллективное сезонное заболевание", – предположил вирусолог.
При этом, по прогнозам специалиста, в 2022 году эпидемия коронавируса может закончиться.
Предугадать, в какой именно точке Земли зародится новая мутация коронавируса, достаточно сложно, продолжает Альтштейн.
"Это носит случайный характер. В огромной массе вирусов может возникнуть подходящий мутант и распространиться. Но он будет на основе предыдущего вируса. А предыдущий вирус – тоже ближе к ОРВИ", – заключил специалист.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов спрогнозировал новую волну коронавируса в России весной этого года. Летом же, по словам эксперта, будет "локальный минимум" заболевших. Кроме того, по окончании летних каникул и отпусков в сентябре-октябре ожидается осенний рост заболеваемости ОРВИ.
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