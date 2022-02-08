Вирусолог спрогнозировал появление нового штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 предположил, что новый штамм коронавируса после "Омикрона", вероятно, появится уже в этом году.

"Весной еще будет царствовать "Омикрон". Но не знаю, долго ли... Я думаю, это будет что-то гораздо менее патогенное. Такой хороший спокойный штамм. Он будет ближе к ОРВИ, к низкопатогенным штаммам коронавируса. И будет коллективное сезонное заболевание", – предположил вирусолог.

При этом, по прогнозам специалиста, в 2022 году эпидемия коронавируса может закончиться.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Полагаю, что в этом году эпидемия закончится. Если возникнет новый вариант вируса, то он будет мягким и станет сезонным.

Предугадать, в какой именно точке Земли зародится новая мутация коронавируса, достаточно сложно, продолжает Альтштейн.

"Это носит случайный характер. В огромной массе вирусов может возникнуть подходящий мутант и распространиться. Но он будет на основе предыдущего вируса. А предыдущий вирус – тоже ближе к ОРВИ", – заключил специалист.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов спрогнозировал новую волну коронавируса в России весной этого года. Летом же, по словам эксперта, будет "локальный минимум" заболевших. Кроме того, по окончании летних каникул и отпусков в сентябре-октябре ожидается осенний рост заболеваемости ОРВИ.

