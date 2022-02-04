Попова заявила, что "Омикрон" в два раза заразнее гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Омикрон"-штамм коронавируса в два раза заразнее гриппа, этим обусловлено его стремительное распространение, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа на сегодняшний день, поэтому распространяется так быстро", – рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Поповой, ежедневно "Омикроном" заражаются огромное количество россиян, из-за чего Оперштаб фиксирует рекордное количество новых случаев COVID-19, как и прогнозировалось в декабре. Однако, несмотря на такие высокие показатели заболеваемости, темпы распространения нового штамма в России и некоторых странах Европы постепенно замедляются.

"Динамика развития и, так скажем, наступления штамма "Омикрон" несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", – отметила Попова.

При этом, по ее словам, в Москве и Санкт-Петербурге на штамм "Омикрон" приходятся более 80% среди всех случаев заражений.

"В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня (приходятся на. – Прим. ред.) штамм "Омикрон" и чуть меньше – на штамм "Дельта", – сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что на линию ВА.2 в настоящее время приходятся 3% всех заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в России. По ее словам, первый вариант ВА.2 выявили 13 января. Сейчас ученые в разных странах изучают способности этого вируса.

