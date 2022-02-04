Около 3% заражений "Омикроном" в РФ приходятся на подвид ВА.2

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На линию ВА.2 приходятся 3% всех заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, первый вариант ВА.2 выявили 13 января. Сейчас ученые в разных странах изучают способности этого вируса.

"Коллеги из Дании говорят, что он более контагиозный, в этой стране удельный вес такого подвида очень высок – там за 80%", – сказала Попова.

Она также сообщила, что "Омикрон" в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется.

Ранее Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

Вирусолог Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил что в России заболеваемость "Омикрон"-штаммом коронавируса может достичь 400 тысяч случаев в день в ближайшие недели.

По его словам, на сегодняшний день масштабы неясны, однако ситуацию можно рассмотреть по аналогии с другими странами. Так, в США ежедневная заболеваемость достигала 1,3 миллиона.

