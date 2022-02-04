Вирусолог спрогнозировал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России заболеваемость "Омикрон"-штаммом коронавируса может достичь 400 тысяч случаев в день в ближайшие недели. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов в ходе лекции на YouTube-канале Новосибирского государственного университета.

По его словам, на сегодняшний день масштабы неясны, однако ситуацию можно рассмотреть по аналогии с другими странами. Так, в США ежедневная заболеваемость достигала 1,3 миллиона. По мнению специалиста, рост случаев сильно напряжет российскую систему здравоохранения.

"Кроме того, у этого варианта очень большое репродуктивное число, оно явно больше, чем у исходного, "уханьского" варианта, сопоставимо только с "Дельтой". Но дело в том, что у этого варианта еще и сокращенный инкубационный период. Он еще быстрее из-за этого распространяется", – пояснил Нетесов.

Вирусолог рассказал, что у "Омикрона" есть возможности для эволюции, а потому вакцина от нового штамма будет необходима. По его мнению, коронавирус получится победить благодаря быстрой разработке препаратов и вакцинации населения.

За последние сутки в России госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом. Это на 0,03% выше, чем накануне. Количество госпитализаций увеличилось в 44 регионах, а снизилось в 41. За сутки выздоровели 58 449 человек, что на 8,79% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа выявили 168 201 новый случай заражения. На Москву пришлось 25 019 новых случаев, на Санкт-Петербург – 21 832, на Московскую область – 11 255, на Пермский край – 4 003, на Челябинскую область – 3 992, на Воронежскую область – 3 921, на Самарскую область – 3 772, на Красноярский край – 3 653, на ХМАО – 3 614, на Якутию – 3 493.

