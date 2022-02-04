Эксперт сравнила иммунитет против "Омикрона" у вакцинированных и переболевших

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Биолог Анча Баранова сравнила иммунитет против "Омикрона" у вакцинированных и переболевших. Об этом сообщает "Лента.ру".

"В случае если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели "Дельтой", "Альфой" или "уханьским" коронавирусом, после "Омикрона" у вас антитела также поднимутся, но не так сильно", – пояснила Баранова.

По ее словам, такие выводы были сделаны на основе изучения популяции переболевших из разных стран.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.

Он пояснил, что речь идет о большой нагрузке на организм из-за спайкового белка, который может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные негативные процессы.