Эксперт сравнила иммунитет против "Омикрона" у вакцинированных и переболевших

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Биолог Анча Баранова сравнила иммунитет против "Омикрона" у вакцинированных и переболевших. Об этом сообщает "Лента.ру".
"В случае если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели "Дельтой", "Альфой" или "уханьским" коронавирусом, после "Омикрона" у вас антитела также поднимутся, но не так сильно", – пояснила Баранова.
По ее словам, такие выводы были сделаны на основе изучения популяции переболевших из разных стран.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.
Он пояснил, что речь идет о большой нагрузке на организм из-за спайкового белка, который может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные негативные процессы.
Эксперт рассказал о возможных последствиях "Омикрона"
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