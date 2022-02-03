Врач заявил, что "Омикрон" заразит 90% населения Земли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Омикрон"-штамм коронавируса заразит до 90% населения Земли, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "Омикроном", особенно второй версией его – суперверсией, которая пришла, BA.2", – уверен специалист.
По словам Тимакова, важной особенностью нового штамма является то, что люди с высоким титром антител переносят COVID-19 в легкой форме.
"Попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют. Это все проходит на уровне банального сезонного ОРВИ", – добавил Тимаков.
Ранее сообщалось, что подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это может привести к усилению волны или запуску новой.
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