Врач заявил, что "Омикрон" заразит 90% населения Земли

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"Омикрон"-штамм коронавируса заразит до 90% населения Земли, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "Омикроном", особенно второй версией его – суперверсией, которая пришла, BA.2", – уверен специалист.

По словам Тимакова, важной особенностью нового штамма является то, что люди с высоким титром антител переносят COVID-19 в легкой форме.

"Попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют. Это все проходит на уровне банального сезонного ОРВИ", – добавил Тимаков.

Ранее сообщалось, что подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это может привести к усилению волны или запуску новой.