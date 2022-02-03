Врач заявил о риске появления аутоиммунных заболеваний из-за повторных заражений COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.
"В экспериментальных работах показано, что большая нагрузка по спайковому белку может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные нехорошие процессы в организме", – пояснил Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также врач добавил, что спайковый белок формируется от частой вакцинации. Он не рекомендовал делать ревакцинацию раньше чем через 3 месяца, пока организм не избавится от спайка. По словам Тимакова, делать прививку после болезни можно спустя 1–2 месяца.
Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова призвала соблюдать осторожность в сексе в течение 1–2 месяцев после перенесенного коронавируса.
Эксперт пояснила, что вирус оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поэтому после выздоровления рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и максимально адаптировать секс под свое состояние.
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