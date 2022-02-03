Академик назвал условие для окончания пандемии COVID-19 в России

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Пандемия коронавируса в России закончится, когда заболевание перенесет 80% населения, заявил Ura.ru микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

"К этому все идет, и, похоже, мы к концу этого года проблему, скорее всего, решим. Не будет таких волн, подъемов, которые происходят сейчас. Но вирус никуда не исчезнет, он останется в виде каких-нибудь осенне-весенних вспышек заболеваемости", – сказал Зверев.

По его словам, сегодня ограничительные меры не имеют смысла, поскольку вирус ослаб. Эксперт также напомнил, что в начале пандемии ограничения были нужны для уменьшения потока госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что коронавирус может стать сезонным заболеванием к осени этого года.

При этом глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал неправильными утверждения о том, что "Омикрон" положит конец пандемии, поскольку вирус продолжает мутировать. Он также заявил, что борьба с последствиями пандемии продолжается, сравнив ее с тушением пожара.

