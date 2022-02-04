Фото: ТАСС/Петр Ковалев
За последние сутки в России госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом. Это на 0,03% выше, чем накануне, сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
Количество госпитализаций увеличилось в 44 регионах, а снизилось в 41.
За сутки выздоровели 58 449 человек, что на 8,79% больше, чем днем ранее. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечился 10 449 181 человек. Скончались за сутки 682 человека, всего умерли 334 039.
За последние 24 часа выявили 168 201 новый случай заражения. На Москву пришлось 25 019 новых случаев, на Санкт-Петербург – 21 832, на Московскую область – 11 255, на Пермский край – 4 003, на Челябинскую область – 3 992, на Воронежскую область – 3 921, на Самарскую область – 3 772, на Красноярский край – 3 653, на ХМАО – 3 614, на Якутию – 3 493.
Меньше всего случаев зафиксировали в Еврейской автономной области – 32, на Чукотке – 40 и в Ненецком автономном округе – 96.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране выросло число госпитализированных детей с тяжелым течением COVID-19. Также он указал на то, что дети составляют 21% от общего числа пациентов с коронавирусом на лечении.
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