"Спутник V" окончательно зарегистрировали в России

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Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию на территории России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее препарат, как и другие вакцины против коронавируса, был зарегистрирован на условиях, основанных после проведения первой-второй фаз клинических исследований.

"Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована не на предварительных условиях, она прошла полностью все этапы клинических исследований", – цитирует министра ТАСС.

20 января Мурашко сообщил, что Всемирной организации здравоохранения передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V".

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оптимистично оценила перспективы регистрации ВОЗ вакцины "Спутник V". Она подчеркнула, что решение ВОЗ по поводу препарата не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России. При этом Вуйнович отметила, что признание Всемирной организацией здравоохранения повлияет на возможность закупок российской вакцины другими странами.

Представитель ВОЗ в РФ сообщила, что всего на рассмотрении организации находятся 16 вакцин, 10 из которых включены в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Она допустила, что российскую вакцину могут признать в нынешнем году, однако для этого необходим полный пакет документов, в том числе об эффективности препарата, и статья в The Lancet.