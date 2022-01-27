В ВОЗ допустили признание "Спутника V" в 2022 году

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На рассмотрении во Всемирной организации здравоохранения находятся 16 вакцин, в том числе "Спутник V", рассказала "России 24" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"10 вакцин были включены в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию", – пояснила Вуйнович.

Она допустила, что российскую вакцину могут признать в нынешнем году, однако для этого необходим полный пакет документов, в том числе об эффективности препарата, и статья в The Lancet.

"Все идет по плану, мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", – сказала представитель ВОЗ, отметив, что из всех российских вакцин только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что теперь остается ждать решения.

