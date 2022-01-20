Мурашко заявил о передаче всех данных по "Спутнику V" в ВОЗ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
"Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решение, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале", – заявил глава Минздрава.
Центр имени Гамалеи подал заявку на включение своей вакцины против COVID-19 "Спутник V" в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения вакцин в январе 2021 года.
В январе 2022 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) запросило от России дополнительную документацию по вакцине "Спутник V" с целью проведения обзора по признанию российского препарата.
Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"
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