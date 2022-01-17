В Минздраве оценили признание вакцины "Спутник V" в других странах

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Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов оценил расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", – заявил специалист.

Ранее стало известно, что российская антикоронавирусная вакцина получила признание в Австралии. Данные о препарате были направлены правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в январе сообщила, что Россия передала все документы по вакцине "Спутник V" для сертификации препарата.