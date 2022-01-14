"Спутник V" на Западе признают после окончания пандемии – политолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил в беседе с Москвой 24, что Евросоюз (ЕС) признает российскую вакцину "Спутник V" только после того, как закончится пандемия коронавируса.
Ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил, что, если бы "Спутник V" оценивали с медицинской точки зрения, вакцина давно получила бы признание в ЕС. По его словам, этому мешают экономические причины. Быстрон отметил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам защищает рынок, чтобы западные фармкомпании могли продавать свою продукцию без конкуренции. Кроме того, "Спутник V" не признают по политическим причинам, заключил депутат бундестага.
Шаповалов согласился, что ситуация вокруг российской вакцины в Европе никак не связана с медицинскими факторами. По его словам, экономические и политические причины являются единственными препятствиями для признания "Спутника V" в ЕС. Причем сложно сказать, какой из факторов больше тормозит процесс, указывает эксперт.
"Геополитический аспект очевиден. "Спутник V" – это эффективный механизм распространения российской "мягкой силы" с точки зрения Запада, поскольку он свидетельствует об успешности российской фармации и государства в целом. Сколько сил и средств потратили наши западные оппоненты, чтобы рассказать о том, как российская экономика "разорвана в клочья", что мы "бензоколонка" и "загнивающая и исчезающая страна в упадке". Но Россия постоянно это опровергает", – сказал Шаповалов.
Эксперт напомнил, что политическая и экономическая борьба со "Спутником V" оборачивается человеческими жертвами. Такие действия он назвал чрезвычайно циничными.
"Это не имеет ничего общего с теми принципами, которые постулирует западный мир: демократия, права человека, свободный рынок. Какой же это свободный рынок, если доступ на него закрыт? Пандемия еще раз продемонстрировала, что слова Запада и его дела очень сильно расходятся друг с другом. Что существует абсолютное неприятие тех честных форм взаимодействия и конкуренции, которые должны быть на свободном рынке", – уверен собеседник Москвы 24.
Несмотря на то что переговоры о признании российской вакцины продолжаются, Запад постарается максимально затянуть этот процесс, считает Шаповалов.
"Запад будет играть до последнего. Ими такая практика применяется достаточно широко. Мы видим, какие они большие специалисты в подобного рода играх", – отметил политолог.
Шаповалов напомнил, что, несмотря на сопротивление ЕС, Россия заняла пятое место в списке стран – лидеров по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Этот результат собеседник Москвы 24 назвал вполне достойным.
"На мой взгляд, российская вакцина могла бы занять и более высокое место, если бы не те препоны, которые ей постоянно чинятся. Пятая позиция свидетельствует о том, что мир не ограничивается одним Евросоюзом и США. Что не все страны готовы плясать под дудку Запада. В том числе и из Евросоюза. Та же Венгрия имеет смелость нарушать табуированные правила, которые вводятся в ЕС", – подчеркнул политолог.
Однако Шаповалов добавил, что Россия не должна отказываться от переговоров с Евросоюзом. Ведь в этом вопросе речь идет не о прибыли, а о создании мирового коллективного иммунитета, объяснил он.
"Даже в самый темный период холодной войны Советский Союз сумел убедить США в проведении совместной вакцинации от полиомиелита. В общем-то, это спасло мир. Поэтому сколько бы ни чинили препоны евробюрократы, Россия будет добиваться своего", – заключил эксперт.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что признание "Спутника V" задерживается, так как идет анализ данных о безопасности и эффективности препарата. Также проверяется документация по технологии производства, говорит она.
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