В Австралии признали вакцину "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получила признание в Австралии. Об этом сообщает официальный сайт австралийского управления терапевтических товаров (TGA).

Как утверждается в материале, российский препарат теперь является официальным подтверждением статуса о прививке в стране.

На прошедшей неделе австралийское ведомство получило дополнительную информацию о российском препарате. В частности, управлению сообщили, что вакцина "Спутник V" обеспечивает защиту от вируса, а также снижает вероятность передачи инфекции.

Данные были отправлены правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

При этом МВД Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами вакцины "Спутник V".

Ранее Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.