Глава РФПИ заявил, что компании "большой фармы" мешают продвижению "Спутника V" в мире

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V" в мире. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.
По его словам, экспертное сообщество должно обсуждать такие острые темы. Дмитриев считает, что конкуренция в этих вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.
Ранее эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) положительно оценили клинические исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V". Эксперт уточнил, что претензий по процедуре клинических исследований и признанию производственных стандартов не возникло.
Европейское агентство дало заключение по производству "Спутника V"
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