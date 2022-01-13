Глава РФПИ заявил, что компании "большой фармы" мешают продвижению "Спутника V" в мире

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Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V" в мире. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

По его словам, экспертное сообщество должно обсуждать такие острые темы. Дмитриев считает, что конкуренция в этих вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.

Ранее эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) положительно оценили клинические исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V". Эксперт уточнил, что претензий по процедуре клинических исследований и признанию производственных стандартов не возникло.

