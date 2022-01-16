В ВОЗ заявили, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия передала Всемирной организации здравоохранения все документы по вакцине "Спутник V". Об этом сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась", – подчеркнула она.

Ранее депутат бундестага Петр Быстрон назвал истинные причины задержки одобрения "Спутника V" в Евросоюзе. По его словам, Европейское агентство по лекарственным средствам отказывается использовать препарат по политическим и экономическим причинам.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.