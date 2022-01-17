В Европе запросили дополнительную документацию по "Спутнику V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ожидает от России дополнительную документацию по вакцине "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

"ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена", – рассказал глава представительства Европейского союза в РФ Маркус Эдерер.

По словам специалиста, обзор по признанию российской вакцины продолжается. Две инспекции были проведены в 2021 году.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия передала организации все документы по вакцине "Спутник V". В Европарламенте также призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V".