В ВОЗ положительно оценили процесс регистрации "Спутника V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оптимистично оценила перспективы регистрации ВОЗ вакцины "Спутник V".

"Конечно, спекулировать не буду, <...> но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение – это скажет комиссия", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что решение ВОЗ по поводу "Спутника V" не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России. При этом Вуйнович отметила, что признание Всемирной организацией здравоохранения повлияет на возможность закупок российской вакцины другими странами.

Ранее представитель ВОЗ в РФ сообщила, что всего на рассмотрении организации находятся 16 вакцин, десять из которых включены в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Она допустила, что российскую вакцину могут признать в нынешнем году, однако для этого необходим полный пакет документов, в том числе об эффективности препарата, и статья в The Lancet.

20 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Всемирной организации здравоохранения передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V".