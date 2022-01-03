Мантуров допустил выпуск зарубежных вакцин в России

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил возможность выпуска зарубежных вакцин от коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решать это – все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно", – заявил министр.

По словам Мантурова, потребуется оценить социальную и экономическую целесообразность данного предполагаемого решения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что иностранные производители пока не запрашивали разрешений на регистрацию своих препаратов от коронавируса в России. При этом нормативами такая возможность предусмотрена.