В Кремле назвали огромным успехом применение "Спутника V" более чем в 70 странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" более чем в 70 странах, отметив, что РФПИ преодолел все препятствия.

"Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

До этого официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причину задержки одобрения российской вакцины "Спутник V". Она отметила, что в ВОЗ считают полученную на данном этапе информацию о российском препарате недостаточной.

Ранее в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В то же время Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. Он отметил, что ВОЗ могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

