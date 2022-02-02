Мурашко объявил о росте числа госпитализированных детей с тяжелым течением COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил об увеличении числа госпитализированных детей с тяжелым течением коронавируса.

"Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза", – заявил глава Минздрава во время Координационного совета по борьбе с COVID-19 с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мурашко подчеркнул, что дети составляют 21% от общего числа пациентов с коронавирусом на лечении. Число госпитализированных детей за неделю выросло более чем в 2,2 раза.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, наиболее активно заболеваемость коронавирусом растет среди подростков. Самой уязвимой признана возрастная группа от 15 до 17 лет.

Согласно последним данным, которые представил Михаил Мурашко, от коронавируса в России привиты уже почти 17 тысяч подростков. Данная процедура проводится добровольно.