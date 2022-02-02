В России зафиксировано 15 287 случаев заражения "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России зафиксировано 15 287 случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса.
"Все случаи зарегистрированы практически по всей стране – в 83 регионах. По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию – 6,5% и на бессимптомные формы – 16%", – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России за последние сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Врачи подтвердили 141 883 новых случая заражения.
На Москву пришлось 1 617 госпитализаций с диагностированным COVID-19.
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