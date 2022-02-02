Попова объяснила, для кого сокращен карантин по COVID-19

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Срок карантина сокращен с двух до одной недели только для людей, контактировавших с больными COVID-19. Те, кто заразился коронавирусом, могут выйти с самоизоляции только после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, здесь других вариантов нет", – сказала она.

Ранее Попова заявила, что контактировавшим с больными COVID-19 людям не нужно соблюдать семидневный карантин, если они привились от коронавируса или сами ранее перенесли инфекцию.

О сокращении срока карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Позже Михаил Мишустин уточнил, что это касается только людей, контактировавших с больными COVID-19.

