Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань – глава Роспотребнадзора

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В ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она добавила, что новый штамм "Омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, при этом поражает в основном органы верхних дыхательных путей, что приводит к трахеиту и бронхиту у детей.
В то же время Попова отметила, что пока неизвестно, какие могут быть осложнения после "Омикрона", поскольку с момента его появления прошло мало времени.
"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя – не заболеть, сделать для этого все", – сказала она.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневный карантин после контакта с больным коронавирусом, если нет никаких симптомов.
Она отметила, что существует достаточное количество исследований, свидетельствующих о том, что у переболевших и привитых людей концентрация вируса гораздо меньше, а также небольшой период его выделения.
Попова назвала условие, при котором привитым от COVID-19 не нужно соблюдать карантин
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