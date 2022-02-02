Глава Роспотребнадзора оценила возможность введения локдауна в России

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В настоящий момент речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах в России из-за коронавируса не идет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на то что количество заболевших COVID-19 будет увеличиваться, в России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики, подчеркнула она.

"У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон 122. Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно", – сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневный карантин после контакта с больным коронавирусом, если нет никаких симптомов.

Она отметила, что существует достаточное количество исследований, свидетельствующих о том, что у переболевших и привитых людей концентрация вируса гораздо меньше, а также небольшой период его выделения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в России на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.