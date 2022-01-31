Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в РФ на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"[Вопрос] не актуален. Не обсуждается", – цитирует его РИА Новости.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в локдауне нет. По его словам, локдаун был необходим на первой стадии пандемии, однако сейчас это бессмысленно.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом может наступить к середине 2022 года. По словам эксперта, к середине года резко снизится летальность от коронавируса.
В свою очередь, вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов до этого отмечал, что нынешняя волна коронавируса не станет последней. Эксперт выразил мнение, что коронавирус еще не исчерпал возможности по своей изменчивости.
В Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в РФ
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