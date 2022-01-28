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Экономика

11:57

Эксперт оценил ограничительные меры в Москве по отношению к экономике

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал ограничительные меры в Москве предельно аккуратными для экономики.

"Одно из достижений в борьбе с пандемией – перевели часть офисных сотрудников на удаленный режим работы. Закрывать музеи и другие культурные учреждения не нужно, QR-кодов достаточно. Ведь обладающие ими люди привились от COVID-19, а значит, могут чувствовать себя в безопасности", – приводит слова Колташова Агентство "Москва".

Он добавил, что москвичи в общественных местах носят маски, им измеряют температуру. По словам эксперта, такие меры не привели к большим экономическим потерям. Однако введение локдауна грозит серьезными последствиями, в том числе убытками, банкротствами и увольнениями.

18 января Сергей Собянин продлил в столице сроки действия домашнего и удаленного режимов до 1 апреля 2022 года. Работодателей попросили перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала российским работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников. Также она сообщила, что регионам поручено утвердить график работы школ и детских садов для снижения распространения коронавируса.

Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлили до 1 апреля

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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