Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 64,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства рассказала об уровне коллективного иммунитета в России.

По ее словам, он снизился до показателя 64,2%.

"Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", – пояснила Голикова.

Также она сообщила, что доля "Дельта"-штамма коронавируса в России снизилась до 47,9%, на "Омикрон" и другие недоминирующие штаммы приходится 52,1%.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на "Омикрон"-штамм приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19. По ее словам, сейчас в столице ежедневно фиксируются антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. В то же время она подчеркнула, что "Омикрон" не является доминирующим штаммом в статистике госпитализаций, поскольку он реже приводит к пневмонии у заболевших.

При этом накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.

