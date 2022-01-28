Медведев объяснил, почему России не нужен локдаун

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в локдауне нет, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, локдаун был необходим на первой стадии пандемии, сейчас же это бессмысленно. Медведев считает, что если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер, потому что он живет только в человеческой среде. При этом, как он заметил, сделать это невозможно по социальным причинам и потому что людям надо оказывать медицинскую помощь.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что локдаун был нужен на первой стадии появления COVID-19, поскольку тогда не было понимания, что это такое и как с этим бороться.

"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", – цитирует Медведева РИА Новости.

Он выразил мнение, что локдаун будет оправданным, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса. Тем не менее Медведев понадеялся, что ситуация будет развиваться в другом направлении.

Ранее сообщалось, что 27% российских работодателей планируют полностью отказаться от дистанционного формата работы после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

