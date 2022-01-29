Вирусолог допустил новые волны коронавируса

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Нынешняя волна коронавируса не станет последней, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Вполне возможны новые волны", – допустил эксперт.

Нетесов выразил мнение, что коронавирус еще не исчерпал возможности по своей изменчивости.

Ранее специалист предположил, сколько может продолжаться новая волна коронавируса в России. При этом он обратил внимание на недостаточный уровень коллективного иммунитета в стране.

До этого в центре "Вектор" спрогнозировали частоту возникновения в мире новых пандемий.

Специалист подчеркнул, что их появление зависит от большого числа факторов. При этом в среднем возникновение существенной формы заболевания происходит раз в 15–20 лет.