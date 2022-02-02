Врач предупредил об изменении основных симптомов COVID-19 из-за "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Пациенты, которых госпитализируют с "Омикрон"-штаммом, отличаются по симптоматике от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "Дельта", рассказал доктор медицинских наук, руководитель временного COVID-стационара Заур Шугушев.
"Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что изменился и портрет среднестатистического пациента. В частности, тяжелых случаев течения коронавируса стало меньше. По мнению Шугушева, это связано не с особенностями "Омикрона", а с ростом информированности людей о профилактике.
"То есть большинство пациентов – это не запущенные случаи. Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься", – отметил он.
Врач рассказал, что в настоящее время 75% госпитализированных – это среднетяжелые случаи. По мнению Шугушева, в снижении числа госпитализаций помогла в том числе вакцинация.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневный карантин после контакта с больным COVID-19, если нет никаких симптомов.
Она отметила, что существует достаточное количество исследований, свидетельствующих о том, что у переболевших и привитых людей концентрация вируса гораздо меньше, а также небольшой период его выделения.
Москвичам рекомендовали обращаться в поликлинику при первых симптомах ОРВИ
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