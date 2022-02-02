Медики перечислили симптомы "Омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать

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Изменение цвета, сыпь, сухость и зуд являются симптомами "Омикрона", которые проявляются на коже. Об этом со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщает газета The Sun.
По словам экспертов, бледный или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при коронавирусе, возникающим при низком уровне кислорода в крови. Также COVID-19 проявляется в форме сыпи, похожей на крапивницу, и зудящих шишек.
Специалисты отмечают, что у некоторых пациентов наблюдается потница. Это раздражение вызывает повышенное потоотделение и замедленное испарение жидкости из организма.
У детей и подростков, по словам экспертов, чаще всего при коронавирусе появляется воспаление пальцев ног. У многих заболевших "Омикрон" может проявляться на губах – они становятся сухими и трескаются.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что человек, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", наиболее заразен в первые дни болезни – во время инкубационного периода.
При этом специалист подчеркнул, что человек заразен, даже если тест дает отрицательный результат. Он мог быть сделан неправильно или в неподходящее время.
Кроме того, сам "Омикрон", в отличие от других штаммов, достаточно быстро уходит из носоглотки, что осложняет его выявление. В связи с этим инфекционист рекомендовал при возникновении симптомов COVID-19 уходить на самоизоляцию до тех пор, пока не станет точно ясно, коронавирус это или нет.
Многочасовые очереди к врачам образовались в регионах из-за "Омикрона"
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