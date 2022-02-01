В ВОЗ спрогнозировали мощную, но короткую волну распространения "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил волну заражений "Омикрон"-штаммом как мощную, но короткую. Об этом сообщает ТАСС.
"...мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет – защита уязвимых групп населения", – заявил эксперт.
Клюге также заявил, что "Омикрон" пока еще активно распространяется в РФ. Чтобы уберечь граждан, следует проводить вакцинацию и ревакцинацию, а также напоминать о средствах индивидуальной защиты. Он призвал проводить проветривание помещений и повышать доступность лечения.
По словам директора Европейского бюро ВОЗ, после волны распространения "Омикрон"-штамма ситуация с карантинами и локдаунами должна улучшиться: данные меры преимущественно не потребуются.
Отдельно Клюге затронул тему завершения пандемии. Эксперт отметил, что назвать точное время наступления этого момента нельзя, однако существует причина для сдержанного оптимизма.
"Уже не раз этот вирус преподносил нам сюрпризы, например, тот же "Дельта"-штамм. Но да, действительно, есть причина для оптимизма. <...> Но нам не следует расслабляться", – сказал Клюге.
В России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса. За весь период умерли 332 012 человек, выздоровели 10 288 582.
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