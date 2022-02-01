Вирусолог объяснил, чем отличается штамм от варианта коронавируса

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Штаммом коронавируса называется культура микроорганизмов, выделенная из одного источника, объяснил "Ленте.ру" вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, за время пандемии можно было выделить 380 миллионов штаммов коронавируса, взяв их у каждого человека. При этом он отметил, что от одного пациента можно получить и несколько штаммов, таким образом увеличив их количество до миллиардов.

Альтштейн также объяснил, что варианты коронавируса содержат в себе множество мутаций, к таким можно отнести "Омикрон" и "Дельту".

"Подвиды – это вариации вариаций. Они характерны своими мутациями, которых нет в исходном варианте. В геноме коронавируса – 30 тысяч нуклеотидов, каждый из которых может мутировать и тем самым дать новый подвид", – пояснил вирусолог.

Ранее ученые из Дании выяснили, что подвид "Омикрона" ВА.2 более заразный, чем оригинальный штамм коронавируса ВА.1. По данным специалистов, риск заражения ВА.2 в семье составляет 39% в сравнении с 29% в случае с ВА.1.

