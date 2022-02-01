Ученые выяснили, что подвид "Омикрона" BA.2 заразнее оригинального штамма

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Ученые выяснили, что подвид "Омикрона" ВА.2 более заразный, чем оригинальный штамм коронавируса ВА.1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт сывороток Дании.
Так, риск заражения ВА.2 в семье составляет 39% в сравнении с 29% в случае с ВА.1. При этом ученые отметили, что вакцинированные и ревакцинированные от коронавируса пациенты заражаются и передают инфекцию другим людям гораздо реже.
Однако ученые подчеркнули, что исследование пока не прошло коллегиальную проверку. В опытах приняли участие более 8,5 тысячи семей и в общей сложности около 18 тысяч человек в период с 20 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.
Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По его словам, к этому варианту относятся примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость останется высокой как минимум до весны.
Также стало известно, что основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2 являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния.
Эпидемиологи сообщили о снижении защиты в 12 раз от "Омикрона" у привитых полгода назад
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