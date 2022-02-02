80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "Омикрон" – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге вызваны "Омикрон"-штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что новый вариант коронавируса является самым заразным из всех известных штаммов.

"Конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. <...> Здесь он практически уже завоевал свою территорию", – цитирует Попову РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что 20% случаев приходится на "Дельта"-штамм, который характеризуется тяжелым течением заболевания. Попова напомнила, что "индийский" вариант коронавируса поражает людей с ослабленным здоровьем или с сопутствующими заболеваниями.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, в целом по стране на бессимптомные формы приходится от 17 до 20% случаев.

Ранее Попова рассказала, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань. Она добавила, что новый штамм "Омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, при этом поражает в основном органы верхних дыхательных путей, что приводит к трахеиту и бронхиту у детей.

