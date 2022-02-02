Оперштаб Москвы: как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам

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В Оперативном штабе пояснили, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ, в случае заболевания COVID-19, а также контактным лицам.

Как открыть больничный?

Человек с симптомами ОРВИ может оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного. После этого врач дистанционно откроет его на 7 дней.

К дежурному врачу в любой поликлинике можно попасть без записи. Если по итогам осмотра специалист ставит диагноз "ОРВИ", то человеку открывают больничный на 7 дней, а в случае подтверждения коронавируса – на 14 дней. Если пациент не может пойти в поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, то он может вызвать на дом врача по номеру 122. После осмотра врач откроет электронный больничный на 7 дней, если установлен ОРВИ, и на 14 – при COVID-19.

Результат сданного в столице ПЦР-тест автоматически попадает в единую систему. В случае положительного результата с человеком связывается специалист и дистанционно открывает ему больничный. В случае тяжелого течения заболевания пациенту оформляют вызов врача на дом.

Контактировавшим с зараженными для начала необходимо убедиться в подтверждении факта контакта с заболевшим или его работодателем. Без этого пациенту не смогут открыть больничный. Подтвердить контакт может сам заболевший, заполнив электронную форму. Сделать это может и контактировавший с зараженным человек, заполнив данные на сайте столичного Депздрава.



Оперштаб Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в Оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше 6 месяцев, иначе вы не обязаны соблюдать карантин, больничный вам не будет оформлен.

Как закрыть больничный?

Закрытие больничного всегда происходит дистанционно. Его автоматически отправляют работодателю. Врач связывается с пациентом до окончания срока больничного, чтобы провести консультацию и уточнить самочувствие.

Больничный для контактных лиц закрывают автоматически через 7 дней. Если у человека появились симптомы ОРВИ, ему нужно обратиться за консультацией врача.

Ранее в столичном Депздраве рассказали о правилах вызова врача на дом. Это стоит делать лишь тем, кто не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания.

При этом в поликлиниках Москвы значительно увеличили количество дежурных врачей, которые работают без выходных, с 08:00 до 20:00. Кроме того, для людей с симптомами инфекции организовали отдельный вход для разделения потоков. На входе пациентам измеряют температуру, выдают респираторы.