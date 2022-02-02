Терапевт назвал самые частые симптомы "Омикрона"

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что у заболевших "Омикроном" чаще всего наблюдается сильная головная боль и проблемы с ЖКТ.
Ранее специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний составили список симптомов "Омикрона", которые проявляются на коже. К ним отнесли сухость, экзему и похожую на крапивницу сыпь. Кроме того, из-за COVID-19 может возникать редкое осложнение в виде бледного или синеватого цвета кожи на фоне низкого уровня кислорода в крови.
По словам Хухрева, "Омикрон", как и другие вирусные инфекции, нарушает баланс электролитов в мышцах. Из-за этого могут появляться болезненные ощущения в теле. "Человеку при этом кажется, что болят кости, а на самом деле это мышцы", – объясняет специалист.
Для лечения болей в мышцах врачи используют специальный раствор электролитов, который облегчает симптоматику. Однако, по словам эксперта, ломота в теле – это не самый распространенный симптом "Омикрона".
Ранее были названы самые необычные симптомы заражения новым вариантом коронавируса. В частности, речь идет о головокружении и боли в спине. Отмечается, что такая картина может сохраняться даже после того, как человеку удалось побороть болезнь.
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