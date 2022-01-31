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Общество

16:10

Врач предупредил о непоправимом последствии "Омикрона"

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил о возможном необратимом последствии от перенесенного коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам эксперта, у переболевших может появиться хрипота или же полная потеря голоса.

"Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает", – заявил Зайцев.

Подобное явление эксперт объяснил случаями, когда инфекция не задерживается на задней стенке глотки человека или на небных миндалинах. В наиболее острых ситуациях возможен парез или паралич голосовых складок.

Владимир Зайцев отметил, что с большей вероятностью поражение голосового аппарата возможно у тех людей, кому ранее удалили миндалины, поскольку они лишены "защитника" на уровне глотки.

Как отметил врач-отоларинголог Иван Лесков, для поддержки носоглотки после коронавируса следует промывать нос солевым раствором, полоскать горло. Также допустимо применение препаратов с противовоспалительным действием.

Научный руководитель "Общества специалистов профилактической медицины" Сергей Токарев ранее назвал еще один необычный симптом, который развивается у перенесших коронавирус. Специалист предупредил о возможном сгущении крови в организме.

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