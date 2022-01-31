Назван необычный симптом после "Омикрона"

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Медики обнаружили необычный симптом у пациентов, переболевших "Омикроном". Об этом сообщает Ura.ru.
По словам научного руководителя "Общества специалистов профилактической медицины" Сергея Токарева, у пациента может развиться так называемый аберрантный гиперкоагуляционнный ответ, в результате чего кровь начинает сгущаться. Причем поражение сосудистого эндотелия происходит вне зависимости от тяжести течения заболевания.
Врач пояснил, что "Омикрон" на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. В то же время утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики не спешат. Этот вопрос сейчас изучается – неизвестно, насколько риск сгущения крови при "Омикроне" зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.
Токарев напомнил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших "Дельта"-штамм.
Ранее группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки назвала способ получить "супериммунитет" против коронавируса. Как отметили специалисты, подобный уровень иммунного ответа может возникать у вакцинированных пациентов после перенесенного штамма "Омикрон".
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